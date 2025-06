Governo vê conflito potencial com EUA por decisão do STF sobre redes

Outro aspecto que o Planalto considera que pode pesar na decisão de Trump de agir contra o Brasil é o impacto que poderia ter para seus próprios interesses em 2026. Em locais onde a Casa Branca agiu de forma intensa por um partido político - como no Canadá ou Austrália - foram os movimentos contrários que saíram fortalecidos. A ação de Trump, portanto, é vista como um eventual tiro pela culatra.

Brasil articula cúpula contra a extrema direita

O governo brasileiro também irá ampliar as ações contra a extrema direita. No final de julho, no Chile, um encontro está sendo previsto com Colômbia, Uruguai, Espanha e outros governos para examinar medidas concretas que possam ser tomadas.?A ideia é a de preparar o terreno para que uma cúpula pela defesa da democracia seja organizada para setembro, às margens da Assembleia Geral da ONU, em Nova York. No ano passado, Lula já realizou um primeiro encontro.

Naquele primeiro momento, o objetivo era fazer um diagnóstico. Agora, a intenção é a de transformar o encontro na adoção de medidas concretas.

As experiências da Espanha sobre plataformas digitais, por exemplo, poderiam ser caminhos a ser explorado.

Lobby bolsonarista nos EUA

Nos últimos meses, o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) passou a fazer campanha entre a base mais radical do trumpismo, na esperança de convencer a Casa Branca a agir contra o ministro do STF e outros nomes. Um dos argumentos usados era que Moraes agiu contra as plataformas digitais, numa suposta operação de censura. Na Flórida, de fato, um processo foi aberto contra Moraes por parte do Rumble, plataforma ligada ao círculo mais próximo de Trump.