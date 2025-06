Lula visitará Cristina Kirchner se for autorizado pela justiça na Argentina

O Palácio do Planalto sabe que a oposição no Brasil deve usar a visita politicamente. Mas a decisão de Lula é a de não entrar no mérito da decisão judicial e, sim, mostrar solidariedade.

No último dia 19, no podcast Mano a Mano, apresentado pelo cantor Mano Brown, Lula revelou que ligou para Kirchner. "Ela até chorou", disse o petista. "Eu falei, Cristina, eu estou te ligando porque eu quero que você saiba que a minha amizade com você não era porque você era presidente e eu era presidente. A minha amizade com você é porque eu sou gente e você é gente", disse.