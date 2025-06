Xi e Putin não irão à cúpula do Brics no Rio; árabes também podem faltar

Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, não irão à cúpula do Brics, no Rio. A informação foi confirmada pelo Palácio do Planalto nesta sexta-feira (27). O encontro está marcado para 6 e 7 de julho e será o primeiro sem o maior líder em Pequim desde a criação do bloco.

Dos 28 países convidados para o encontro, 20 confirmaram a viagem de seus presidentes ou primeiros-ministros. Não se descarta ainda que países árabes não mandem suas delegações comandadas por chefes de Estado. A Arábia Saudita, por exemplo, jamais foi a uma cúpula do bloco. Egito e Emirados Árabes não confirmaram.

Não se exclui que Putin participe por videoconferência. Se sua ausência era esperada, diante da existência de um mandado de prisão contra ele por parte do Tribunal Penal Internacional, a decisão sobre Xi deixou diplomatas e membros do governo decepcionados.