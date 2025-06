Brasil pode convocar de volta embaixadora se Trump sancionar STF

O governo brasileiro poderá convocar de volta sua embaixadora de Washington DC caso Donald Trump adote medidas e sanções de amplo impacto contra o STF (Supremo Tribunal Federal), seus ministros e outras autoridades.

O cenário faz parte dos instrumentos que o Palácio do Planalto considera aplicar, numa atitude para demonstrar repúdio ao eventual ato de Trump e que será considerado como um ataque às instituições da república.

Nesta quinta-feira, o STF consolidou uma posição que implica responsabilidades para que as plataformas atuem contra a disseminação de postagens criminosas ou anti-democráticas. Fontes do alto escalão em Brasília não descartam que, depois da decisão do STF, as empresas do setor façam pressão por ações.