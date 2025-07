Mais de 500 morreram buscando comida em Gaza, dizem agências humanitárias

Segundo eles, o sistema humanitário está sendo "deliberada e sistematicamente desmantelado pelo bloqueio e pelas restrições do governo de Israel, um bloqueio que agora está sendo usado para justificar o fechamento de quase todas as outras operações de ajuda em favor de uma alternativa mortal e controlada por militares que não protege os civis nem atende às necessidades básicas".

"Essas medidas são projetadas para manter um ciclo de desespero, perigo e morte", apontam.

As entidades destacam que agentes humanitários continuam prontos para prestar assistência. No entanto, mais de 100 dias depois que as autoridades israelenses reimpuseram um bloqueio quase total à ajuda e aos produtos comerciais, as condições humanitárias de Gaza estão entrando em colapso mais rapidamente do que em qualquer outro momento nos últimos 20 meses.

"De acordo com o novo esquema do governo israelense, civis famintos e enfraquecidos estão sendo forçados a caminhar por horas em terrenos perigosos e zonas de conflito ativas, apenas para enfrentar uma corrida violenta e caótica para chegar a locais de distribuição cercados e militarizados com um único ponto de entrada", descreveram.

"Lá, milhares são liberados em recintos caóticos para lutar por suprimentos limitados de alimentos. Essas áreas se tornaram locais de repetidos massacres em flagrante desrespeito à lei humanitária internacional. Crianças órfãs e pessoas que cuidam delas estão entre os mortos, com crianças feridas em mais da metade dos ataques a civis nesses locais", indicaram.

Deixados para sangrar

O grupo aponta um cenário dramático. "Com o sistema de saúde de Gaza em ruínas, muitos dos alvejados são deixados para sangrar sozinhos, fora do alcance das ambulâncias e sem atendimento médico", afirmam.