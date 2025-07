Nova lei permitirá que Trump retire US$ 1,6 bilhão de latinos por ano

Em 2024, os imigrantes nos EUA enviaram para a região US$ 161 bilhões, segundo o levantamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - US$ 64 bilhões foram para o México e outros US$ 21 bilhões para a Guatemala.

Mas as remessas dos EUA ao Brasil tampouco são desprezíveis, principalmente para famílias de regiões como Governador Valadares (MG).

Em 2023, o Banco Central estimou que os brasileiros trabalhando nos EUA enviaram ao país US$ 2 bilhões, metade de tudo o que os imigrantes brasileiros pelo mundo enviaram. A Prefeitura de Governador Valadares estima que a economia local movimenta cerca de US$ 700 milhões abastecidos pelo trabalho de conterrâneos que estão nos EUA.

A taxa que entrará em vigor é apenas mais um problema enfrentado pelos brasileiros hoje nos EUA. Muitos daqueles que vivem de forma irregular estão sentindo no bolso o impacto da ofensiva de Trump contra os imigrantes.

Cátia, que pediu para não ter seu sobrenome revelado, contou à reportagem que recebe por semana no bar onde trabalha, nas proximidades de Miami. "Mas quando há operação das autoridades, eu não saio de casa. E não recebo naquele dia ou semana", contou. O resultado tem sido uma diminuição do volume de recursos que são enviados ao Brasil. "A prioridade agora é pagar as contas aqui", disse.

Um casal de Sorocaba (SP) revelou que suspendeu por enquanto o trabalho de renovação de uma casa de uma parente no interior de São Paulo. "Vamos ver o que vai acontecer. É hora de poupar agora", disse Carlos, que vive em Nova York.