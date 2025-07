Trump abre prisão para imigrantes cercada por jacarés e amplia deportação

As autoridades da Flórida consideram que a ideia atende a duas necessidades urgentes do país: ser uma obra de baixo custo e ser uma detenção que seria equivalente a um local de segurança máxima. As barreiras "naturais" impediriam a fuga dos imigrantes, sem que isso eleve o custo com a instalação de tecnologia.

Um dos principais artífices da política contra os estrangeiros na Flórida é o procurador-geral do estado James Uthmeier, que por anos foi o chefe de gabinete do governador republicano e ultraconservador Ron DeSantis.

"Não precisamos construir muito tijolo e argamassa", disse Uthmeier, em uma recente entrevista. "E, felizmente, a Mãe Natureza faz muito no perímetro", constatou. "Realmente não há para onde ir. Se você for alojado lá, se for detido lá, não há como entrar nem sair", completou.

"Alcatraz Jacaré"

Chamada de "Alcatraz Jacaré", numa alusão à famosa prisão de segurança máxima, a obra está sendo alvo de denúncias. Enquanto Trump abria o local, manifestantes protestavam nas proximidades da prisão.

Alex Howard, ex-porta-voz do Departamento de Segurança Interna durante o governo Biden, descreveu o projeto como "a pequena Guantánamo de Desantis no pântano".