De petróleo a motores: como tarifas de Trump derrubam exportações do Brasil

Em 2 de abril, Trump anunciou taxas de importação a dezenas de países, abrindo um processo de negociação com cada um deles. O prazo para a conclusão das conversas foi estabelecido em 9 de julho.

Certos impostos chegaram a ser suspensos no meio do caminho, mas no caso do Brasil, as taxas foram mantidas em 10%, com setores da siderurgia enfrentando impostos que variaram entre 25% e 50%.

Entre janeiro e maio, as exportações brasileiras para os Estados Unidos atingiram US$ 16,7 bilhões. De acordo com a Câmara, o resultado representa um crescimento de 5% em relação ao mesmo período de 2024 e estabelece um recorde para o período. Para a entidade, isso reforça "o papel estratégico dos EUA como principal destino de bens industrializados brasileiros".

Mas um detalhamento dos números revela que nem todos estão ganhando e que, de fato, o Brasil começa a ver um déficit cada vez maior com os americanos.

Neste mesmo período, as importações dos EUA para o Brasil somaram US$ 17,7 bilhões, um crescimento de 9,9%, o que resultou em um déficit comercial de US$ 1 bilhão para o Brasil. Entre os principais crescimentos estão motores e máquinas não elétricos, óleos combustíveis, óleos brutos de petróleo e aeronaves.

Assim, enquanto o déficit comercial dos Estados Unidos com o mundo aumentou 46,7% no acumulado até abril, o comércio com o Brasil segue em equilíbrio favorável para os americanos.