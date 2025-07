Ministro denuncia 'uso de tarifas como arma', às vésperas de prazo de Trump

Compromisso específico para zerar a tarifa aplicada ao setor de aeronaves, um dos principais produtos da pauta exportadora do Brasil aos EUA (US$ 2,7 bilhões em 2024);

Para aço e alumínio, há o direcionamento, pelo presidente, para avaliar a negociação de cotas pelo Escritório de Comércio dos EUA.

"Do lado de acesso ao mercado do Reino Unido, os EUA priorizaram etanol e carne bovina, ainda que precisem passar pelo Parlamento britânico. No primeiro caso, sabe-se que os EUA têm buscado redução tarifária no mercado brasileiro. Já em carne bovina, Brasil e EUA são grandes exportadores globais, podendo haver uma piora de acesso brasileiro ao mercado do Reino Unido", alertou o documento.

"Há ainda o compromisso de avançar em negociações não tarifárias, incluindo cooperação regulatória, e nas negociações em comércio digital, serviços e compras governamentais. Esses temas são prioritários para o setor empresarial na relação Brasil-EUA e para ampliação do acordo já existente", completou a Câmara.