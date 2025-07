EUA exigem demissão de relatora da ONU que denuncia genocídio em Gaza

"Essas cartas apresentam argumentos jurídicos profundamente falhos para apoiar acusações extremas e infundadas de que essas organizações são cúmplices de graves violações dos direitos humanos, apartheid e genocídio. Essas cartas também constituem uma campanha inaceitável de guerra política e econômica contra a economia americana e mundial", afirmam os americanos.

No documento, o governo Trump pediu ao secretário-geral da ONU, António Guterres, que condene as atividades de Albanese e solicitou seu afastamento. "Os Estados Unidos advertiram que o fato de continuar sem fazer isso não apenas desacreditaria as Nações Unidas, mas também exigiria ações significativas em resposta à má conduta da Sra. Albanese", indicou.

Os EUA tentaram, sem sucesso, vetar a renovação do mandato da relatora, no início do ano. O argumento era de que ela atuaria em "desrespeito ao código de conduta dos Relatores Especiais e traria ainda mais desgraça às Nações Unidas".

"O antissemitismo maligno e o apoio ao terrorismo da Sra. Albanese são condutas que a tornam inapta para atuar como Relatora Especial", afirmaram. "Os Estados Unidos reiteram nosso pedido para que o Secretário-Geral condene diretamente as atividades da Sra. Albanese e solicite sua remoção como Relatora Especial. A falta de tal ação até o momento permitiu que a Sra. Albanese prosseguisse com sua campanha de guerra econômica visando entidades em todo o mundo", completaram os americanos.