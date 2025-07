Trump retira diplomata americano da Colômbia em protesto contra Petro

Em um gesto que marca uma ruptura entre os EUA e a Colômbia, o governo de Donald Trump convocou de volta para Washington seu diplomata em Bogotá. A decisão foi tomada depois que membros do governo de Gustavo Petro criticaram a Casa Branca. Trata-se da primeira decisão dessa dimensão entre os dois países em mais de 30 anos. Washington não deu explicações sobre quais teriam sido os motivos específicos.

"O Secretário de Estado Marco Rubio chamou John T. McNamara, Encarregado de Negócios ad interim da Embaixada dos EUA na Colômbia, a Washington para consultas urgentes após declarações infundadas e repreensíveis dos mais altos níveis do Governo da Colômbia", anunciou o Departamento de Estado norte-americano.

Além de convocarem o embaixador, os EUA disseram estar "adotando outras medidas" para deixar clara a "profunda preocupação" com a situação do relacionamento com a Colômbia.