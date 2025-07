Análise: Trump abre caminho à mega transferência de renda de pobres a ricos

Já o dinheiro para a operação de deportação vai ser multiplicado. No total, Trump terá um orçamento de US$ 350 bilhões para seu programa de fronteira e sua agenda de segurança. A lei destinará US$ 46 bilhões para a ampliação do muro entre os EUA e México, além de outros US$ 45 bilhões para a construção de detenções para imigrantes. No geral, isso vai significar um incremento de US$ 150 bilhões em comparação ao que existe hoje.

10 mil novos agentes de imigração serão contratados para permitir que, em um ano, 1 milhão de estrangeiros sejam deportados.

Para pagar por tudo isso, a conta recairá sobre os programas sociais. Iniciativas como Medicaid - que garante acesso à saúde para 70 milhões de americanos - e programas de alimentação para 40 milhões de pessoas terão seus orçamentos cortados e as condições de distribuição limitadas.

Em uma década, o Tesouro americano "economizará" US$ 930 bilhões em gastos com saúde e mais de US$ 250 bilhões com ajuda à alimentação.

Os cortes em Medicaid podem levar a uma perda de 500 mil postos de trabalho na área de saúde na próxima década, de acordo com uma análise da George Washington University.A lei ainda proíbe o financiamento para entidades que praticam abortos.

"Ao retirar a assistência médica e alimentar das pessoas da classe trabalhadora e minar a produção de energia fabricada nos Estados Unidos, a lei aumentará o custo de vida e reduzirá a renda após os impostos para os 40% mais pobres da população", alertou o Centro Americano para o Progresso.