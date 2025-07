Banimento, desfalques e deportação: Como Trump criou um caos nos esportes

A sinalização, neste caso, é de que a cooperação entre as forças de ordem não poupará ninguém. Trump vem pressionando o governo mexicano a agir contra os cartéis, como condição para manter um fluxo de comércio.

A operação contra o pugilista ocorreu poucos dias depois de ele ter perdido uma luta contra o americano Jake Paul. Chavez venceu o campeonato WBC dos pesos médios em 2011. Mas sua carreira foi ofuscada por controvérsias, entre elas doping.

Agora, o Departamento de Segurança Interna dos EUA apontou que o motivo pelo qual Chavez foi preso inclui o fato de ele estar no país ilegalmente. Ele ainda teria feito declarações fraudulentas em um pedido de residência permanente para 2024.

Chavez também é alvo de um mandado de prisão mexicano sob alegação de envolvimento com o crime organizado e tráfico de armas de fogo.

Ele é casado com uma cidadã norte-americana e é ainda filho do lutador mexicano campeão mundial Julio Cesar Chavez. Mas a suspeita é de que teria ligações com o Cartel de Sinaloa do México. Trump, no início de seu governo, designou o cartel como uma organização terrorista estrangeira.