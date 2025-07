Brasil usa enchentes no Texas para contestar negacionismo climático

Porém, o comunicado faz questão de ressaltar que o desastre não ocorre por acaso: "O governo do Brasil reafirma que as alterações climáticas intensificam eventos extremos e aumentam a frequência de desastres semelhantes, o que torna ainda mais urgente a necessidade de medidas conjuntas por parte da comunidade internacional".

Trump deixou o Acordo do Clima de Paris, retirou fundos de mecanismos globais de proteção às florestas, e, ontem, assinou uma nova lei que desmonta subsídios para arcar com a transição energética nos EUA. Quase US$ 500 bilhões em ajuda do Estado para carros elétricos e outras fontes renováveis de energia foram abolidas no Orçamento.

O governo brasileiro indica que, até o momento, não há registro de vítimas brasileiras. "Em caso de emergência, a comunidade brasileira residente no Texas poderá entrar em contato com o plantão do Consulado-Geral em Houston", completa a nota.