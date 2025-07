Musk anuncia criação de novo partido e diz que não há democracia nos EUA

Ontem, Musk havia indicado que pretendia romper com o bipartidismo nos EUA.

"O Dia da Independência é o momento perfeito para perguntar se você quer independência do sistema bipartidário (alguns diriam unipartidário)! Devemos criar o America Party?", perguntou.

Ao longos dos últimos meses, Musk tem apoiado partidos nacionalistas e de extrema direita. Ele também garantiu que milhares de contas de neonazistas fossem restabelecidas quando adquiriu o X.

No embate com Trump, ele ameaçou romper com parlamentares que foram financiados com seus recursos. O presidente americano chegou a alerta-lo que um apoio de Musk aos democratas trataria "sérias consequências" ao bilionário.

Na semana passada, o presidente não destacou sequer sua deportação. Musk, segundo Trump, teria rompido com a Casa Branca por conta do fim dos subsídios aos seus veículos elétricos.

Musk, por sua vez, indicou que se a nova lei fiscal nos EUA fosse aprovada, ele criaria um novo partido. Na sexta-feira, Trump assinou a lei que, segundo levantamentos, vai ampliar em US$ 3,3 trilhões a dívida americana em dez anos.