Brasil e EUA se reúnem e buscam acordo tarifário antes de prazo de Trump

Há duas semanas, o governo brasileiro havia feito uma oferta de redução de certas tarifas para os produtos americanos, sob a condição de que os EUA adotassem uma postura semelhante. Mas, por dias, a proposta ficou sem uma resposta por parte da Casa Branca.

Na sexta, o tema foi alvo de um debate entre os representantes dos dois países, ainda que de forma inconclusiva. Os americanos insistem que as tarifas aplicadas pelo Brasil são elevadas, principalmente no etanol e alguns produtos industrializados. Ao longo do processo, ministros como Fernando Haddad (Fazenda), Mauro Vieira (Relações Internacionais) e Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) fizeram parte das tratativas.

O governo brasileiro chegou a admitir cortar a taxa de 18% sobre o etanol americano, desde que as tarifas dos EUA ao açúcar nacional também fossem reduzidas.

Em 2 de abril, o governo Trump anunciou aumentos de tarifas para mais de 180 países. Nos dias seguintes, porém, suspendeu a aplicação para muitas dessas nações e passou a negociar. No caso do Brasil, as taxas estabelecidas foram de 10%, de uma forma geral, além de 50% para o aço.

Do lado brasileiro, porém, os dados do fluxo de comércio em abril e maio revelam que os impostos extras começam a afetar as vendas nacionais. Conforme o UOL mostrou a partir de levantamentos da Câmara de Comércio Brasil-EUA, cinco dos 10 produtos mais exportados pelos brasileiros ao mercado americano sofreram queda.

Além disso, o superávit comercial americano com o Brasil subiu para US$ 1 bilhão. O brasileiro é um dos raros mercados com os quais os EUA têm saldo positivo.