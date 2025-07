Brasileiro faz autodeportação e deixa 6 filhos e mulher nos EUA: 'Angústia'

Sobre a mesa havia uma corrente e algemas. Quatro agentes na pequena sala deixavam claro que o objetivo era colocar medo.

Depois de uma conversa, um deles disse que Brás deveria se considerar "sortudo por não ser levado imediatamente".

As explicações, porém, iam mudando conforme a conversa se desenrolava. "Primeiro me disseram que era teria dois meses para deixar os EUA. Cinco minutos depois, me falaram que eu teria apenas 15 dias", afirmou.

Brás sabia que não poderia arrancar a tornozeleira. "Seria um crime federal", admitiu. "Eu tenho seis filhos americanos com um futuro pela frente. Seria muito mais grave", disse. "Fui obrigado a acatar e comprei uma passagem para voltar ao Brasil", contou.

"Eu não decidi sair. Eu fui obrigado. Não tinha escolha", explicou. Segundo ele, nas conversas com os agentes, alguns deles pareciam entender que a política adotada contra os estrangeiros era "injusta". "Alguns não estavam de acordo com o que estava ocorrendo. Eles me confidenciaram que escolheram deportar os mais vulneráveis. E eu era um deles", disse.

Brás insiste que foi alvo de uma pressão, mesmo estando fazendo a "coisa certa". Eu fui me apresentar, como faço todos os anos. Fui fazer algo correto", disse.