Trump diz que Musk é 'trem descarrilado' e denuncia conflito de interesse

Essa é a plataforma do America Party?

Reduzir a dívida, apenas gastos responsáveis

Modernizar as forças armadas com IA/robótica

Protetor de tecnologia, acelerar para vencer na IA

Menos regulamentação em todos os setores, mas especialmente no setor de energia

Liberdade de expressão

Pró-natalista

Políticas centristas em todos os outros setores

Apoio para extrema direita

Ao longos dos últimos meses, Musk tem apoiado partidos nacionalistas e de extrema direita. Ele também garantiu que milhares de contas de neonazistas fossem restabelecidas quando adquiriu o X.

No embate com Trump, ele ameaçou romper com parlamentares que foram financiados com seus recursos. O presidente americano chegou a alerta-lo que um apoio de Musk aos democratas trataria "sérias consequências" ao bilionário.

Na semana passada, o presidente não destacou sequer sua deportação. Musk, segundo Trump, teria rompido com a Casa Branca por conta do fim dos subsídios aos seus veículos elétricos.