Filme de Petra Costa sobre avanço de evangélicos chega aos EUA de Trump

Numa mensagem oficial ainda na Páscoa, Trump causou mal-estar entre ativistas de direitos humanos, congressistas e grupos de outras religiões nos EUA. Nela, o presidente dizia que,"nesta Semana Santa, meu governo renova sua promessa de defender a fé cristã em nossas escolas, forças armadas, locais de trabalho, hospitais e salas de governo".

Na avaliação da entidade Freedom From Religion Foundation, a linguagem usada parecia ser "mais de um púlpito do que do Salão Oval". "De forma ainda mais ameaçadora, o anúncio estabelecia uma posição firme contra a separação constitucional entre Estado e Igreja", dizia a entidade, que advoga pelos direitos de cidadãos que optam por não ter religião.

Trump foi além. Nas redes sociais, nos dias seguintes, ele afirmou que "os cristãos de todo o mundo se lembram da Crucificação do Filho Unigênito de Deus, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo e, no domingo de Páscoa, celebramos Sua Gloriosa Ressurreição e proclamamos, como os cristãos têm feito há quase 2.000 anos, ELE REVIVERÁ!'.Os Estados Unidos são uma nação de crentes. Precisamos de Deus, queremos Deus e, com Sua ajuda, tornaremos nossa nação mais forte, mais segura, maior, mais próspera e mais unida do que nunca", completou.

Para diplomatas que frequentam a Casa Branca, o tom usado por Trump refletia uma nova realidade no centro do poder dos EUA: a presença de um segmento do cristianismo que defende que a religião deve usar o poder para ser disseminada e para moldar o mundo.

Desde que assumiu, Trump assinou uma ordem executiva para criar uma força-tarefa na procuradoria-geral dos EUA para investigar ações na sociedade americana contra cristãos. Ele também determinou a "erradicação" de qualquer "tendência anticristã" nas agências federais.

Trump ainda criou um Escritório de Fé da Casa Branca, liderado pela reverenda Paula White, apresentada como "conselheira religiosa" do presidente e "tele-evangelista".