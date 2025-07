Trump fala em 'caça às bruxas' e defende Bolsonaro: 'Deixem ele em paz'

"Algo que eu sei muito sobre isso! Isso aconteceu comigo, 10 vezes, e agora nosso país é o "MAIS QUENTE" do mundo! O grande povo do Brasil não vai tolerar o que estão fazendo com seu ex-presidente. Estarei acompanhando de perto a Caça às Bruxas de Jair Bolsonaro, sua família e milhares de seus apoiadores. O único julgamento que deveria estar acontecendo é o julgamento pelos eleitores do Brasil - isso se chama Eleição."

DEIXEM BOLSONARO EM PAZ!

Donald Trump

Ingerência em eleição de 2026 e possibilidade de convocar embaixadora

A declaração de Trump não veio com uma sanção, como esperavam os bolsonaristas. Por meses, Eduardo Bolsonaro e parlamentares fizeram visitas aos gabinetes de aliados de Trump, na esperança de convencer a base mais radical dos republicanos a agir contra as autoridades brasileiras.

O máximo que conseguiram, até agora, foi uma decisão por parte do governo de Trump de vetar a concessão de vistos para autoridades que "ataquem a liberdade de expressão". Mas não há nenhuma implicação imediata que possa afetar os processos conduzidos pelo STF no Brasil.

Ainda assim, a declaração de Trump foi considerada dentro do Itamaraty como um sinal de alerta do que pode ocorrer, caso o destino do ex-presidente não agrade ao movimento de extrema direita nos EUA. O gesto também foi visto por uma ala do Palácio do Planalto como uma sugestão de que o americano irá promover uma ingerência direta na eleição no Brasil em 2026.