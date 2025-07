Sem acordos, Trump adia para agosto novo prazo para barreiras comerciais

Karoline Leavitt, secretária de imprensa da Casa Branca, rejeitou a acusação de que seria um reconhecimento de que não houve tempo suficiente para todos os acordos. "É um reconhecimento do que é o melhor para nossos empresários e trabalhadores. Isso está sendo feito deliberadamente", disse.

Segundo ela, além dos 12 países que receberão as cartas nas próximas horas, cerca de 50 outros vão ser informados antes de agosto. O Brasil está nesta lista.

Ela confirmou, porém, que todas as tarifas apenas vão entrar em vigor em agosto.

Scott Bessent, o secretário do Tesouro americano, afirmou que "muitos anúncios serão feitos nas próximas 48 horas" e que governos estrangeiros continuam negociando e enviando novas propostas.

As novas tarifas serão válidas a partir do dia 1º de agosto e, em cartas enviadas aos chefes de governo dos países asiáticos, Trump explicou que qualquer nova barreira de coreanos ou japoneses será respondida com um aumento ainda maior de tarifas.

A expectativa é de que Trump envie de 12 a 18 cartas a governos de todo o mundo e que, juntos, representam 90% do fluxo comercial dos EUA. No caso do Brasil, uma reunião ocorreu entre as duas delegações na sexta-feira. Mas foi inconclusiva.