Haia pede prisão de Talebã por oprimir mulheres: 'Crime contra humanidade'

De forma inédita, o Tribunal Penal Internacional emitiu nesta terça-feira mandados de prisão contra Haibatullah Akhundzada, Líder Supremo do Talibã, e Abdul Hakim Haqqani, Chefe de Justiça do Talibã.

No início do ano, diante do risco de uma decisão contrária à sua cúpula, o governo do Afeganistão se retirou do Tribunal Penal Internacional. Implementar a ordem de prisão, portanto, será uma tarefa considerada como improvável. Mas, ainda assim, a decisão foi interpretada como uma resposta por parte da corte sobre o que o direito internacional diz num momento em que, em diversos países, mulheres sofrem uma deterioração de seus direitos básicos.

Os juízes consideraram que há "motivos razoáveis" para acreditar que os dois líderes afegãos cometeram crimes contra a humanidade de perseguição contra meninas e mulheres. Eles também adotaram medidas contra pessoas consideradas "aliadas de meninas e mulheres".