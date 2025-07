O esporte sem atletas é apenas uma abstração

Pierre de Coubertin recriou os Jogos Olímpicos da Era Moderna com a intenção de celebrar a paz e o entendimento entre os povos. Acreditava que o esporte seria uma linguagem universal e por meio dele povos de diferentes culturas e línguas poderiam se encontrar e celebrar a humanidade.

Diante da globalização esportiva e da profissionalizaçãode atletas e de competições as fronteiras dos Estados Nacionais pareciam cada vez mais fluídas se comparadas aos tempos da Guerra Fria quando os torneios eram verdadeiros palcos para dramatizações de toda ordem de conflito. Sim, uso o verbo parecer no passado porque acontecimentos recentes demonstram que o esporte não é uma atividade humana suspensa no tempo e no lugar onde ele acontece.

Nunca é tarde para lembrar que para que o esporte exista é necessário que haja competição, ou seja, o encontro entre duas ou mais pessoas na busca pela superação de um resultado. Com isso afirmo que a competição não é contra alguém, mas com alguém. E em tempos de virtualidade, o esporte se dá com a presença física de pessoas. Isso é uma celebração!

Entretanto, fatos recentes apontam para os riscos que essa celebração corre, e mais ainda, de atletas serem impedidosde exercer livremente suas atividades profissionais.

Essa semana, Hugo Calderano, um atleta brasileiro do tênis de mesa, 4º colocado nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024, celebrado por seus feitos recentes no circuito mundial, teve sua entrada negada nos Estados Unidos, para participar de uma competição. Isso porque em seu passaporte constava a passagem por um país considerado non grato pelos anfitriões. Vale destacar que antes dele outras cenas semelhantes ocorreram com atletas e times de nações pouco ou nada desejados pela política anti-imigração estadunidense. E o mais curioso foi o silêncio sobre essa questão.

Destaco que durante o boicote aos Jogos Olímpicos de 1980 e 1984 muito se falou e se escreveu sobre as razões de tal atitude, fossem essas impressões contra ou a favor das decisões nacionais. Mais recentemente, a suspensão à Rússia também foi acompanhada de muitas manifestações de apoio àquilo que parecia uma decisão técnica, jamais política! E agora, às vésperas de uma Copa do Mundo e, em breve, de uma edição olímpica assisto a um silenciamento pouco comum por parte da comunidade nacional e internacional sobre a exclusão de nações pouco influentes no cenário olímpico.