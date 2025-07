Contra Trump, Brasil e México costuram pacto diplomático em órgão regional

Há duas semanas, os EUA conseguiram votos suficientes para garantir um lugar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, numa manobra que deixou ativistas e países preocupados com a influência da Casa Branca no futuro do debate de direitos humanos na região e sua instrumentalização para pressionar governos. A eleição também garantiu uma segunda vaga para Marion Bethel, de Bahamas.

Mas a terceira vaga para a Comissão ficou pendente. Pelas regras, os candidatos precisam ter pelo menos 18 votos de 32 países para ser eleito. No primeiro pleito, o brasileiro ficou com 16.

Num segundo voto, ele disputou com o mexicano, que tinha ficado na quinta posição. Mas o resultado foi 15 votos para o Brasil e 14 para o México. O mesmo cenário se repetiu numa terceira votação. Já na quarta votação, o brasileiro conseguiu somar um voto, com um resultado de 16 a 15, com uma cédula ainda em branco.

Diante da incapacidade dos candidatos de chegar a 18 votos, a opção dos governos foi a de suspender a eleição e permitir que Brasil e México voltem a disputar apoios pela região.

No último fim de semana, uma reunião entre as diplomacias dos dois países tratou do impasse. Os mexicanos defenderam que o Brasil abra mão de seu candidato, com a promessa de que o país receberia o apoio em dois anos, na próxima eleição.

Dentro do governo e em alas dos movimentos sociais, a notícia de um possível acordo gerou preocupação.