Pela 4ª vez, Trump reforça ameaças ao Brasil e Brics nas redes sociais

Por meses, Eduardo Bolsonaro e parlamentares fizeram visitas aos gabinetes de aliados de Trump, na esperança de convencer a base mais radical dos republicanos a agir contra as autoridades brasileiras.

O máximo que conseguiram, até agora, foi uma decisão por parte do governo de Trump de vetar a concessão de vistos para autoridades que "ataquem a liberdade de expressão". Mas a insistência do americano nas redes sociais em focar no Brasil desde domingo tem despertado a esperança do bolsonarismo de que algo possa ser anunciado em breve.

A declaração de Trump foi considerada dentro do Itamaraty como um sinal de alerta do que pode ocorrer, caso o destino do ex-presidente não agrade ao movimento de extrema direita nos EUA. O gesto também foi visto por uma ala do Palácio do Planalto como uma sugestão de que o americano irá promover uma ingerência direta na eleição no Brasil em 2026.