Trump critica barreiras do Brasil e diz que taxas virão 'hoje ou amanhã'

As taxas estão sendo anunciadas num momento de tensão entre os dois países, com Trump saindo ao ataque contra as instituições, fazendo alertas e sinalizando para eventuais sanções para defender Jair Bolsonaro. Lula respondeu, apontando para uma violação à soberania.

Exportações já sofrem

Do lado brasileiro, porém, os dados do fluxo de comércio em abril e maio revelam que os impostos extras começam a afetar as vendas nacionais. Conforme o UOL mostrou a partir de levantamentos da Câmara de Comércio Brasil-EUA, cinco dos dez produtos mais exportados pelos brasileiros ao mercado americano sofreram queda.

Além disso, o superávit comercial americano passou a ser de US$ 1 bilhão com o Brasil, um dos raros mercados com os quais os EUA têm saldo positivo.