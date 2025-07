Governo diz que democracia está em jogo e não há barganha possível

O setor de propriedade intelectual seria uma das saídas. Há 20 anos, foi esse setor que, depois de uma disputa no setor do algodão, forçou os americanos a negociar.

Outra estratégia do Brasil é acelerar as negociações comerciais com outros mercados, como forma de compensar as perdas nos EUA. Segundo os negociadores, o processo vai ser "intensificado" para fechar abertura comercial com o Canadá, Japão, México, Vietnã, Emirados Árabes Unidas, Coreia do Sul e Indonésia.

Com Trump, esses países passaram a ser vítimas também de barreiras. O Canadá, por exemplo, insistiu no G7 com o Brasil sobre a necessidade de sua economia reduzir a dependência diante do mercado americano. A opção seria o Mercosul.

A esperança ainda do governo Lula é o de fazer com que a instrumentalização do comércio por parte de Trump dê um impulso ainda maior com o acordo com a UE, com um entendimento até o final do ano.

No setor de carnes, por exemplo, o governo considera que poderia haver uma compensação do mercado dos EUA com um maior acesso às economias asiáticas.

Cúpula no Chile deve dar mensagem

Uma opção ainda do governo brasileiro é para ampliar a aliança internacional e usar o ataque de Trump como uma demonstração das ameaças que as instituições enfrentam.