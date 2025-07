'Brutalidade' e 'coerção': líder da UE ataca ação de Trump contra o Brasil

Uma das principais lideranças parlamentares da UE alerta que as tarifas impostas por Donald Trump contra o Brasil são demonstrações da coerção que o americano quer impor ao mundo. A sanção de 50% foi anunciada ontem, em uma carta com ataque à eleição brasileira e citação ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro.

A deputada Anna Cavazzini, vice-presidente da Delegação do Brasil no Parlamento Europeu e representante do comitê de relações comerciais entre a UE e os EUA, afirmou que "as luvas foram retiradas". "O presidente Trump está demonstrando que sua política tarifária não se trata de ganhos econômicos, mas de pura coerção a serviço de suas próprias crenças políticas", disse.

"Essa medida é chocante em sua brutalidade, punindo um país inteiro por obedecer ao estado de direito e processar uma tentativa de golpe fascista", alertou a deputada, uma das vozes mais influentes no debate sobre o comércio internacional no Parlamento Europeu.