Trump visa abalar eleição de 2026 no Brasil e retomar influência regional

O ponto auge foi a carta enviada por Trump para Lula ontem, no que foi considerado em Washington como uma tentativa de criar um abalo sísmico no Brasil. O efeito esperado é o de jogar a elite industrial brasileira - que vende principalmente para os EUA - contra o governo.

"Devido, em parte, aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos (conforme ilustrado recentemente pela Suprema Corte do Brasil, que emitiu centenas de ordens de censura SECRETAS e INJUSTAS para plataformas de mídia social dos EUA, ameaçando-as com multas de até R$ 1 milhão e expulsão do mercado brasileiro de mídia social), a partir de 1º de agosto de 2025, cobraremos do Brasil uma tarifa de 50% sobre todo e qualquer produto brasileiro enviado para os Estados Unidos, além de todas as tarifas setoriais", disse Trump em carta enviada para o presidente Lula.

A estratégia, portanto, é a de "criar condições" para que um aliado de Trump seja eleito em 2026. Não há o sentimento de que esse candidato seja necessariamente Jair Bolsonaro. O ex-presidente, portanto, está sendo instrumentalizado com dois objetivos: criar uma vez mais um sentimento de incerteza sobre as instituições brasileiras e desestabilizar o atual governo Lula.

O que está em jogo para os americanos é a influência chinesa na América Latina. Desde que assumiu, Trump deixou claro que vai construir uma relação de punição a quem optar por se alinhar aos interesses chineses. Diplomatas brasileiros que estiveram em Washington indicaram que os assessores de Trump não vêem problema com um fluxo comercial com a China. O problema seria o estabelecimento de projetos estratégicos e que direcionariam a economia local aos interesses de Pequim.

Diplomatas ainda confirmaram ao UOL que, em conversas com a base mais conservadora, o discurso sinalizava que há uma consideração de que a América Latina seja ainda o "quintal" dos EUA.

O cálculo americano é de que, hoje, já contam com importantes aliados na região, incluindo Argentina, Equador, Peru, Guiana, Paraguai e Peru. Na América Central, a aliança com El Salvador, Panamá e uma pressão forte sobre o Caribe também estão dando resultados.