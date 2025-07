Brasil abre mão de candidatura em órgão de direitos humanos; México assume

Nesta sexta-feira, ao iniciar a votação, a delegação brasileiro pediu que os demais países da OEA (Organização dos Estados Americanos) dessem seu voto ao mexicano e indicou que o próprio governo brasileiro não votaria por seu candidato, mas por Caballero Ochoa.

O resultado final terminou com 23 votos para o mexicano, cinco votos brancos e três votos para Sá e Silva.

Um dos argumentos da diplomacia brasileira era de que existiria um risco de um empate e da continuação de um impasse. Nos bastidores, o governo sustentava a tese de que isso seria instrumentalizado pela extrema direita, com ambições cada vez mais claras na Comissão.

A eleição no órgão escolheria três dos sete membros da Comissão. Há duas semanas, os EUA conseguiram votos suficientes para garantir um dos lugares, numa manobra que deixou ativistas e países preocupados com a influência da Casa Branca no futuro do debate de direitos humanos na região e sua instrumentalização para pressionar governos. A eleição também garantiu uma segunda vaga para Marion Bethel, de Bahamas.

Mas a terceira vaga para a Comissão ficou pendente. Pelas regras, os candidatos precisam ter pelo menos 18 votos de 32 países para serem eleitos. No primeiro pleito, o brasileiro ficou com 16 apoios e foi superado pelo mexicano por apenas um apoio.

Pelas normas, os dois latino-americanos disputariam o terceiro lugar. Mas, numa segunda rodada de votações, o resultado foi 15 votos para o Brasil e 14 para o México. O mesmo cenário se repetiu numa terceira votação. Já na quarta votação, o brasileiro conseguiu somar um voto, com um resultado de 16 a 15, com uma cédula ainda em branco.