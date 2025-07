Com temor de alta do café e suco de laranja, empresas dos EUA se mobilizam

Depois do anúncio, por parte de Donald Trump, de que irá taxar produtos importados do Brasil em 50%, empresas, importadores e supermercados americanos estão se vendo obrigados a fazer cálculos sobre quanto terão de gastar para garantir um simples ritual: o cafezinho do começo do dia.

Como maior mercado de café do mundo, os EUA consomem quase US$ 20 bilhões do produto todos os anos. O Brasil abastece entre 20% e 30% desse total, com cerca de 8,1 milhões de sacas anualmente.

Não por acaso, o anúncio de Trump já mexeu com o mercado e o setor importador admite que, com uma taxa de 50%, o produto brasileiro elevaria o preço geral do segmento.