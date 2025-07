Em carta, parlamentares brasileiros denunciam Trump a congressistas dos EUA

Parlamentares brasileiros enviaram nesta sexta-feira uma carta a senadores e deputados americanos para denunciar a ofensiva de Donald Trump contra o Brasil e alertando que a ação do republicano tem a finalidade de deslegitimar as decisões do estado brasileiro.

O documento obtido com exclusividade pelo UOL é assinado pela senadora Eliziane Gama e o senador Humberto Costa, além dos deputados Henrique Vieira, Jandira Feghali, Rafael Brito e Rogério Correia.

Segundo eles, o gesto de Trump de enviar uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva com exigências políticas representa uma "tentativa inaceitável de interferência nos assuntos internos do Brasil e de uso político das relações comerciais bilaterais".