Sob Trump, déficit brasileiro com EUA aumentou em 500% e desmente carta

O estudo não mede ainda o impacto das tarifas de 50% anunciadas por Trump contra o Brasil e que apenas iriam entrar em vigor em 1 de agosto.

"Os resultados do primeiro semestre evidenciam a relevância do comércio bilateral para ambas as economias e reforçam a necessidade de buscar uma solução equilibrada e pragmática diante da escalada tarifária prevista para o curto prazo", afirma Abrão Neto, presidente da Amcham Brasil.

Segundo a Amcham, entre janeiro e junho de 2025, a corrente de comércio entre Brasil e Estados Unidos somou US$ 41,7 bilhões.

As exportações brasileiras aumentaram 4,4%, totalizando US$ 20 bilhões, com destaque para carne bovina (+142%), sucos de frutas (+74%), café não torrado (+39%) e aeronaves (+12,1%).

Mas as importações brasileiras de produtos norte-americanos cresceram em ritmo mais acelerado, com alta de 11,5%, somando US$ 21,7 bilhões.

O resultado foi o aumento do superávit dos EUA para um total de US$ 1,7 bilhão no período. No primeiro semestre de 2024, o saldo positivo para os americanos havia sido de US$ 278 milhões.