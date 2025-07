Taxa de Trump ameaça 110 mil empregos e gera perda de R$ 19 bi; SP lidera

Um levantamento inédito sobre as tarifas de Donald Trump de 50% ao Brasil revela a dimensão do impacto econômico e social das medidas.

De acordo com o grupo de pesquisa do Nemea-Cedeplar, da Universidade Federal de Minas Gerais, as taxas que entrarão em vigor em 1 de agosto gerariam uma queda do PIB de -0,16%, equivalente a R$ 19,2 bilhões. O núcleo produz cenários de comércio exterior para alguns dos principais conselhos de multinacionais no país e é considerado como referência.

De acordo com eles, as exportações apresentariam uma redução expressiva de R$ 52 bilhões, enquanto as importações registrariam queda de R$ 33 bilhões.