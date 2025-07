Venda de combustível brasileiro a Israel sobe 51% em meio a ofensiva a Gaza

Israel aumentou de forma substancial a compra de petróleo brasileiro, coincidindo com a ofensiva do governo de Benjamin Netanyahu sobre Gaza. Dados oficiais contidos no anuário de 2025 da ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) revelam que as vendas do combustível nacional para Israel aumentaram em 51% entre 2023 e 2024. Nesse mesmo período, a exportação de petróleo do Brasil para o mundo sofreu um incremento de apenas 9%.

Não há qualquer registro de exportação de petróleo do Brasil para Israel entre 2015 e 2020. Em 2021, ainda no governo de Jair Bolsonaro, as vendas foram iniciadas. Em 2022, elas chegaram a 11 milhões de barris. Mas, em 2023, houve uma queda substancial e somaram 1,9 milhão de barris.

Foi justamente depois de Israel iniciar a operação em Gaza, após os ataques do Hamas em outubro de 2023, que uma nova onda de venda de combustível brasileiro foi registrada. Em 2024, elas subiram para 2,9 milhões de barris, um incremento de 51% em apenas um ano.