Sem dinheiro, Itamaraty deixa diplomatas sem saber quando viajam

"Diante do atual cenário de restrições orçamentárias, a Secretaria de Estado tem enviado esforços no sentido de restabelecer o orçamento destinado à movimentação de pessoal, com o objetivo de viabilizar, tão logo possível, a execução das remoções dos servidores inscritos no mecanismo do primeiro semestre de 2025", afirma o telegrama.

"???Diante dos desafios que se apresentam, esclarece-se que ainda não há previsão de disponibilização de novos recursos para essa finalidade", admite. "Tem-se expectativa de que em setembro próximo a situação orçamentária para fins de movimentação de pessoal seja atualizada", disse.

???"Dado o cenário de incerteza, e buscando mitigar seus efeitos, os servidores que tenham necessidade ou preferência em partir no fim do presente exercício devem encaminhar manifestação para que a prorrogação de permanência no posto seja efetivada", explicou.

Já os demais servidores inscritos no mecanismo deverão aguardar até setembro, mês em que, havendo disponibilidade orçamentária, a movimentação de pessoal do Itamaraty será retomada.