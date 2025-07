Inflação volta a subir nos EUA com tarifas de Trump

Os dados oficiais estão sendo divulgados num momento em que Trump também intensifica os ataques contra as taxas de juros cobradas pelo Federal Reserve Bank. O Fed, o BC americano, porém, insiste que não poderia mexer nos índices, justamente diante do risco de uma volta da inflação por conta das tarifas.

A pressão de Trump ocorria por conta de sinalizações de que, entre fevereiro e maio, a taxa de inflação havia perdido força.

Mas o Fed insistia que, por conta de tarifas contra mais de 180 países, guerra comercial com a China, barreiras ao aço e outros setores, a previsão era de que haveria uma pressão sobre os preços.

O resultado ficou evidenciado no mês de junho, ainda que grande parte do impacto poderá ser sentido com uma força ainda maior a partir de agosto. Japão e Coreia do Sul serão taxadas em 25%, México e UE em 30% e o Brasil em 50%.

Trump, durante sua campanha eleitoral, insistiu que a inflação era responsabilidade de Joe Biden e afirmou que seria ele quem derrotaria o problema que afetava de forma real a renda dos americanos.

Mas a economia americana sofreu uma contração no primeiro trimestre de 2025, numa ducha de água fria no discurso de Trump que prometeu que seu governo promoveria uma guinada no rumo do país.