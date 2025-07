Brasil leva tarifas de Trump à OMC e quer debate global

Não se trata ainda da abertura de uma disputa comercial. O gesto, por enquanto, é político e tem como objetivo explicitar a rejeição do Brasil contra a atitude de Trump. A esperança do Itamaraty é de que, depois de um discurso por parte do país, outros governos afetados também tomem a palavra.

Um dos sinais que o Brasil quer dar é que aposta num sistema comercial com base em regras. O uso de tarifas para atingir objetivos políticos é ilegal pelas regras da OMC.

Para a reunião, o Itamaraty destacou o secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros, embaixador Philip Gough.

Desmonte da OMC

O problema é que a possibilidade de abrir uma disputa nos tribunais da entidade foi seriamente abalada depois que o próprio Trump, em seu primeiro mandato, desmontou o órgão de solução de disputas na OMC.

Para que os juízes do tribunal máximo do comércio possam ser indicados, precisa haver um consenso entre todos os países da OMC. Tradicionalmente, isso jamais foi um problema. Mas, desde 2017, o governo americano passou a vetar as nomeações.