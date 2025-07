Governo Lula vai mapear com empresários alternativas para escoar exportação

Com Trump, esses países passaram a ser vítimas também de barreiras. O Canadá, por exemplo, insistiu no G7 com o Brasil sobre a necessidade de sua economia reduzir a dependência diante do mercado americano. A opção seria o Mercosul.

A esperança ainda do governo Lula é o de fazer com que a instrumentalização do comércio por parte de Trump dê um impulso ainda maior com o acordo com a UE, com um entendimento até o final do ano.

No setor de carnes, por exemplo, o governo considera que poderia haver uma compensação do mercado dos EUA com um maior acesso às economias asiáticas.

O governo também estima que poderá haver uma intensificação ainda maior do comércio com a China, ainda que o objetivo não seja o de incrementar ainda mais a dependência nacional com o mercado asiático.

O governo brasileiro também trabalha para ampliar o apoio internacional contra a instrumentalização do comércio por parte dos EUA.

No dia 21 de julho, Lula irá ao Chile para um encontro entre democracias e contra a extrema-direita. O caso será levado como um exemplo da necessidade de que parceiras sejam construídas.