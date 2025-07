Casa Branca rebate Lula: Trump não é imperador, 'é o líder do mundo livre'

"O presidente (Donald Trump) certamente não está tentando ser o imperador do mundo", mas é "o líder do mundo livre". Foi com essa resposta que a secretária de Comunicação da Casa Branca, Karoline Leavitt, respondeu hoje às críticas do presidente Lula.

Em entrevista à rede CNN, o brasileiro afirmou que Trump "não foi eleito para ser imperador do mundo". O presidente disse que não quer briga com os Estados Unidos, mas não aceitará imposições: "Queremos negociar com os Estados Unidos, mas não seremos reféns deles."

Em sua coletiva de imprensa regular na Casa Branca, Leavitt foi questionada sobre os comentários de Lula. Segundo ela, que sorriu de forma irônica ao ouvir a frase do brasileiro, Trump é um "presidente forte" e que mudanças já foram notadas em todo o mundo por conta dessa sua suposta característica.