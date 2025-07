Líder da UE ataca aprovação de Lei Ambiental: 'Dia sombrio para o mundo'

Uma das principais lideranças parlamentares da Europa, a deputada Anna Cavazzini, criticou a aprovação da nova Lei de Licenciamento Ambiental no Brasil e que foi votada nesta madrugada no Congresso brasileiro.

"Deploro a aprovação do projeto de lei de licenciamento ambiental pelo Congresso brasileiro", disse a parlamentar, que é vice-presidente da Delegação do Brasil no Parlamento Europeu e representante do comitê de relações comerciais entre a UE e os EUA.

A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que cria novas regras para o licenciamento ambiental. com 267 votos a favor e 116 contra. O texto vai à sanção do presidente Lula (PT). O resultado foi proclamado às 3h40 da madrugada.