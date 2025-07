Trump envia carta a Bolsonaro e faz nova ameaça: 'Tratamento terrivel'

"Tenho visto o tratamento terrível que você está recebendo pelas mãos de um sistema injusto voltado contra você. Esse julgamento deve acabar imediatamente!", afirmou.

" Não me surpreende vê-lo liderando nas pesquisas; você foi um líder altamente respeitado e forte, que serviu bem ao seu país", disse Trump.

"Compartilho seu compromisso de ouvir a voz do povo e estou muito preocupado com os ataques à liberdade de expressão — tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos — provenientes do governo atual", afirmou.

"Tenho manifestado fortemente minha desaprovação tanto publicamente quanto por meio da nossa política tarifária", disse.

"É minha sincera esperança que o Governo do Brasil mude de rumo, pare de atacar os opositores políticos e acabe com esse regime ridículo de censura. Estarei observando de perto", alertou, num tom de ameaça.

A carta foi enviada num momento em que o governo Lula procura caminhos para negociar com Trump. Nesta semana, o Palácio do Planalto enviou uma carta para a Casa Branca, colocando-se à disposição para iniciar um processo negociador.