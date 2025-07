Bispos nos EUA dispensam imigrantes de irem à Igreja para evitar deportação

Como resultado, dioceses iniciaram um processo de avaliação de seu próprio papel. A decisão de isentar os fiéis não é das mais fáceis, numa congregação que, em grande parte, conta com os latinos para manter financeiramente e espiritualmente a comunidade religiosa.

De fato, a Conferência dos Bispos dos Estados Unidos publicou um informe que revela que 10 milhões de imigrantes cristãos nos EUA estão vulneráveis a uma possível deportação. Isso inclui desde aqueles que estão de forma irregular no país ou por contar com proteções que estão sendo retiradas, como no caso de venezuelanos e outros latinos. Isso significa 18% de todos os católicos do país. O documento foi elaborado em conjunto com a Associação Nacional de Evangélicos, World Relief e o Center for the Study of Global Christianity.

"Carregar a cruz"

A Diocese de Nashville foi uma das que decidiu se posicionar. Numa carta enviada à sua comunidade, a Igreja apontou que, "em resposta às recentes atividades de fiscalização da imigração na área de Nashville, muitas pessoas em nossa diocese estão preocupadas com a possibilidade de serem confrontadas ou detidas enquanto assistem à missa ou a outros eventos paroquiais".

"Nossas igrejas permanecem abertas para acolher e servir nossas comunidades paroquiais, mas nenhum católico é obrigado a assistir à missa no domingo se isso colocar sua segurança em risco", explicou, isentando os cristãos de irem à sua diocese.

"Escrevo-lhes sobre o tema muito doloroso e desafiador da imigração. Temos visto uma mudança e um aumento na fiscalização da imigração em nossa região e, especificamente, em nossa diocese", constatou. "As autoridades agora estão prendendo irmãos e irmãs indiscriminadamente, sem respeitar seu direito ao devido processo legal e sua dignidade como filhos de Deus", lamentou.