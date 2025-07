Enquanto ataca eleição no Brasil, Trump proíbe críticas a ditadores aliados

Um dia depois, a embaixada americana no Brasil emitiu um comunicado no qual denuncia a suposta "perseguição política contra Jair Bolsonaro, sua família e seus apoiadores" e diz que o ato "é vergonhoso e desrespeito as tradições democráticas do Brasil".

Ação contra Cuba

O gesto de Trump não vale para Cuba. Há uma semana, o Departamento de Estado impôs sanções a autoridades cubanas de alto escalão, incluindo o presidente Miguel Diaz-Canel.

Em uma postagem no X, Rubio disse que o Departamento de Estado estaria "restringindo os vistos para as figuras do regime cubano" e seus 'comparsas' por seu "papel na brutalidade do regime cubano em relação ao povo cubano".