Estrategista de Trump sai em apoio a Bolsonaro: 'Não descansaremos'

Instantes depois, ele voltou às redes sociais para ampliar os ataques contra Moraes.

"Jogada corajosa de @Alexandre de Moraes para anunciar ao mundo que ele quer crédito total pela perseguição política e caça às bruxas contra o presidente @jairbolsonaro! Agora sabemos quem realmente está governando o Brasil!", disse.

Nesta manhã, redes de mídia que dão apoio ao trumpismo repercutiram a notícia sobre a ação contra Bolsonaro, ampliando a narrativa de que existiria uma suposta ditadura no Brasil.

No governo brasileiro, não se descarta que, nas próximas horas ou dia, a Casa Branca anuncie sanções contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, e outras autoridades brasileiras. Não se exclui ainda a possibilidade de que as próprias tarifas de 50% sejam alvo de uma nova elevação.

Caso qualquer um desses atos seja tomado, o governo Lula não as considerará como um sanção individual contra um brasileiro. Mas contra uma instituição da república. A resposta virá na forma de um gesto político "contundente", ainda que nenhum tipo de retaliação esteja sendo considerada.

Um dos cenários poderá ser a retirada da embaixadora do Brasil de Washington, Maria Luiza Viotti. No Brasil, o governo Trump sequer conta com um embaixador.