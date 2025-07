Trump diz que foi ele quem esvaziou cúpula do Brics: 'Não durarão'

"Eles tentaram assumir o domínio do dólar e eu disse: qualquer um que estiver dentro do Brics, vamos cobrar uma tarifa de 10%", disse. "E eles tiveram um reunião no dia seguinte, e quase ninguém apareceu", contou. "Eles diziam: me deixem em paz", disse, rindo. "Eles não queriam ser taxados", insistiu.

Trump disse que "não vai permitir" que o dólar perca espaço.

Trump também insiste que o bloco "não irá durar". Para ele, o centro de sua ofensiva é a de evitar que o Brics abandone o dólar. "Seria como perder uma guerra mundial. Quando eu ouvi que haveria uma reunião (do Brics), bati neles muito forte", disse.

Na escalada de tensão contra o Brasil, o Brics pesou. Ao site Politico Mauricio Claver-Carone, um aliado próximo do secretário de Estado Marco Rubio e ex-enviado especial de Trump para a América Latina, afirmou que "o Brics fez pender a balança" na decisão da Casa Branca de colocar uma tarifa de 50% contra o Brasil.

No dia 7 de julho, o presidente americano foi às redes sociais alertar que "qualquer país que se alinhe com as políticas antiamericanas do Brics terá de pagar uma tarifa adicional de 10%. Não haverá exceções a essa política". Na Casa Branca, a porta-voz do governo americano, Karoline Leavitt, justificou o ataque, apontando que o Brics visa "prejudicar os interesses dos EUA".

Trump não se limitou ao Brics. Naquele dia, e pela primeira vez desde que assumiu a presidência, saiu em defesa de Jair Bolsonaro e criticou as instituições brasileiras. O presidente Lula respondeu, alertando, nas redes sociais, que o Brasil "não aceita a interferência ou tutela de quem quer que seja". Sem citar Trump, o brasileiro disse que "ninguém está acima da lei".