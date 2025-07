Governo vê ato como 'ingerência' e avalia chamar embaixadora em protesto

O governo brasileiro avalia convocar a embaixadora do país em Washington, Maria Luiza Viotti, como resposta à decisão do secretário de Estado norte-americano Marco Rubio de aplicar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades do Poder Judiciário.

Para o Palácio do Planalto, trata-se de um ato de "ingerência em assuntos domésticos" e um ataque contra as instituições do país. O caso não será considerado como sanções individuais, mas como uma ofensiva contra o Brasil.

A medida de Washington ocorre depois que a PF colocou uma tornozeleira eletrônica em Jair Bolsonaro, alegando o risco de sua fuga para os EUA. A informação é de que, além do ministro, seus parentes mais próximos e "aliados" do STF estariam na lista com restrição para entrar nos EUA.