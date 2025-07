Rede de Trump usada em ofensiva ao Brasil acumula US$ 2 bilhões em bitcoin

A Trump Media and Technology Group Corp, operadora da plataforma Truth Social e controlada pela família do presidente Donald Trump, anunciou hoje que está acumulando US$ 2 bilhões em bitcoin e títulos relacionados à criptomoeda "como parte de sua estratégia de tesouraria de bitcoin".

O anúncio do valor confirma um anúncio já realizado pela empresa. Nos últimos dias, Trump e seus aliados abriram uma ofensiva contra o Brasil, inclusive por conta dos interesses das plataformas digitais e ataques a sistemas de pagamentos, como o Pix.

"As participações agora compreendem cerca de dois terços dos aproximadamente US$ 3 bilhões em ativos líquidos da Trump Media", afirmou a empresa, que processa o ministro Alexandre de Moraes nos EUA e que atua dentro da estrutura da Rumble, uma outra plataforma digital.