Nobel de Economia elogia Pix e sugere que Brasil criou o futuro do dinheiro

Sua resposta: "Não. Ou pelo menos não por muito tempo, por dois motivos".

Primeiro, o setor financeiro dos EUA tem muito poder e nunca permitiria que um sistema público competisse com seus produtos - mesmo, ou na verdade especialmente, se o sistema público for superior. De fato, o governo Trump sugere que a mera existência do Pix no Brasil constitui concorrência desleal para as empresas de cartão de crédito e débito dos EUA.

Em segundo lugar, a direita dos EUA está firmemente comprometida com a visão de que o governo é sempre o problema, nunca a solução. Os republicanos nunca, jamais admitirão que um sistema de pagamentos operado pelo governo possa ser melhor do que as alternativas do setor privado.

Krugman ainda concluiu:

"Outras nações podem muito bem aprender com o sucesso do Brasil no desenvolvimento de um sistema de pagamento digital. Mas a América provavelmente permanecerá presa por uma combinação de interesses adquiridos e fantasias criptográficas", completou.