Brasil vai à OMC contra tarifas de Trump e é apoiado por Brics, Canadá e UE

Ele ainda citou um recente artigo do presidente Lula no qual o chefe de estado afirma que "há uma necessidade urgente de retomar a diplomacia e reconstruir as bases do verdadeiro multilateralismo - um multilateralismo capaz de responder ao clamor de uma humanidade que teme por seu futuro".

Num apelo geral, ele afirmou que o Brasil "está pronto para começar a trabalhar em prol de uma reforma estrutural e abrangente da OMC".

"Todos nós devemos nos engajar nesses esforços. As maiores economias, que mais se beneficiaram do sistema comercial, devem dar o exemplo e tomar medidas firmes contra a proliferação de medidas comerciais unilaterais", disse. "As economias em desenvolvimento, que são as mais vulneráveis a atos de coerção comercial, devem se unir em defesa do sistema de comércio multilateral baseado em regras", apontou.

"Ainda temos tempo para salvar o Sistema Multilateral de Comércio. O Brasil continua pronto para discutir e cooperar com esse objetivo", completou Gough.

EUA rebate

Durante a reunião, a delegação dos EUA rebateu os comentários por parte do Brasil. Sem fazer referências às ingerências no STF no país, a diplomacia dos EUA disse que a Casa Branca está "preocupada com o fato de os trabalhadores e as empresas norte-americanas serem forçados a competir em condições desiguais com os países que não estão seguindo as regras e as disciplinas com as quais concordaram ao se tornarem membros dessa instituição".